Horizon compra portuguesa Energie e negócio pode chegar a 25 milhões de euros

O fundo Horizon Growth Fund I, gerido pela Horizon Equity Partners, adquiriu 100% da portuguesa Energie Est, especializada em soluções de aquecimento sustentáveis. O negócio não foi oficialmente divulgado, mas, de acordo com o Jornal Económico, o preço ronda os 20 a 25 milhões. A mesma publicação adianta que a administração executiva da empresa será formada por quadros que já integravam a equipa.Este é o quarto investimento do Horizon Growth Fund I, liderado por Sérgio Monteiro e Nuno Alves. O fundo, com 82 milhões de capital subscrito, já tinha comprado anteriormente a Dilectus – Residências Assistidas, a Luís Brito Têxteis (LBT) e a Quantal.A Horizon foi assessorada pela KPMG em assuntos financeiros e fiscais e pela VdA em matérias jurídicas.Fundada em 1981 e 100% detida por capital nacional, a Energie Est detém a patente e produz sistemas solares termodinâmicos. A empresa está presente em mais de 30 países e organiza a sua atividade em quatro linhas: bombas de calor aerotérmicas (marca Aquapura), sistemas solares termodinâmicos (marcas Eco e Solar Block), bombas de calor geotérmicas e acumuladores térmicos.Em 2024, a Energie Est registou vendas de 14,2 milhões de euros e um EBITDA ajustado de 3,6 milhões, empregando 59 colaboradores nas instalações de 6.000 m² em Laundos, Póvoa de Varzim.Fontes próximas do processo revelaram ao Jornal Económico que “o investimento do fundo irá apoiar o contínuo crescimento e expansão da Energie na Península Ibérica e noutros mercados europeus importantes, reforçando o seu foco na investigação, desenvolvimento e inovação de produtos para satisfazer a crescente procura de tecnologias de energia limpa”.