Iberis Capital assume controlo da Aquitex com posição maioritária

A Aquitex, empresa portuguesa do setor químico, anunciou esta segunda-feira, 6, a entrada da Iberis Capital como acionista maioritária, numa operação que visa impulsionar um novo ciclo de crescimento e reforçar a expansão internacional da empresa.

Embora não tenha sido divulgado o valor do negócio, a informação disponibilizada referiu que a Iberis Capital passou a deter o controlo do capital da Aquitex, mantendo-se Jorge e Matilde Faria, como acionistas minoritários e na gestão executiva da empresa.

A Aquitex, fundada em 1963 e sediada na Maia, dedica-se ao fabrico e comercialização de produtos químicos para as indústrias têxtil, cerâmica, detergência e cosmética, atuando em mercados nacionais e internacionais.

Citado em comunicado, o administrador da empresa, Jorge Faria, destacou que a entrada da Iberis “acrescenta valor” ao percurso da Aquitex, ao assegurar financiamento e conhecimento estratégico para sustentar o crescimento.

No mesmo comunicado, o sócio da Iberis Capital David Pinheiro salientou o potencial da empresa, referindo a intenção de apoiar o crescimento “orgânico e inorgânico” e de reforçar a posição da Aquitex como um “’player’ internacional de referência” no setor químico.

A operação permitirá acelerar a expansão da empresa, desenvolver novos produtos e explorar novos segmentos de negócio. A atual equipa de gestão mantém-se, estando previsto o reforço do Conselho de Administração para esta nova fase.

A Lusa questionou a Aquitex sobre o valor de negócio, mas até ao momento, não obteve reposta.