Intermediação financeira não bancária cresce 9,4% em 2024

A intermediação financeira não bancária subiu para 256,8 biliões de dólares (219,5 biliões de euros) em 2024, mais 9,4% do que em 2023 e o dobro do aumento do setor financeiro (+4,7%), foi hoje anunciado.O Conselho de Estabilidade Financeira (Financial Stability Board, FSB) publicou esta terça-feira, 16, o relatório anual de monitorização da intermediação financeira não bancária, realizada por fundos de investimento, de alto risco, do mercado monetário, de pensões, empresas fiduciárias e seguradoras, por exemplo.O relatório descreve as tendências na intermediação financeira não bancária em 2024 em 29 jurisdições que representam 90% do Produto Interno Bruto global (PIB).A intermediação financeira não bancária representa uma parcela de 51% do total de ativos financeiros globais."O crescimento reflete uma apetência pelo risco em alta numa altura de aumento dos preços dos ativos e de baixas taxas de juro", segundo o Conselho de Estabilidade Financeira, com sede na cidade suíça de Basileia.Este órgão de supervisão, criado em 2009 para preservar a estabilidade financeira internacional após a crise financeira global, afirma que todos os subsetores da intermediação financeira não bancária cresceram em 2024.Os fundos do mercado monetário, de alto risco, outros fundos de investimento, empresas fiduciárias e veículos financeiros estruturados foram os que mais cresceram para 169,4 biliões de dólares (145 biliões de euros) em 2024, mais 11% do que no ano anterior.Os ativos dos fundos de pensões e das seguradoras cresceram em 2024, respetivamente, 7% e 6%.As entidades que realizam intermediação de crédito e podem representar riscos para a estabilidade semelhantes aos dos bancos aumentaram 12%, para 76,3 biliões de dólares (65,2 biliões de euros).Algumas delas, como as empresas financeiras, agentes de bolsa e veículos de financiamento estruturado, têm níveis elevados de alavancagem (endividamento para investir).O Conselho de Estabilidade Financeira adverte que existem "limitações severas na disponibilidade de dados para crédito privado nos relatórios estatísticos e regulatórios".A análise do impacto dos ativos privados na estabilidade financeira será uma parte importante do trabalho de supervisão do Conselho de Estabilidade Financeira no próximo ano.Este organismo criou um sistema de observação da evolução do setor financeiro não bancário, o que antes se chamava banca paralela, a pedido dos países do G20 na Cimeira de Seul de 2010.