Lince Capital lidera ronda de 1,4 milhões na Zen8 para potenciar performance de nadadores e triatletas

A startup britânica Zen8 angariou 1,4 milhões de euros numa ronda Seed liderada pela Lince Capital, com participação da Celtis, Beta Capital e Lx Launch.

O financiamento destina‑se a concluir o desenvolvimento do seu produto de treino de natação em seco, reforçar a equipa e expandir a subsidiária em Portugal, que funcionará como base tecnológica e de expansão para a Europa.

A empresa, fundada por Victor Jarland e Charlotte Pegg, desenvolve a ZWIM, uma solução integrada e portátil que pretende replicar em ambiente seco princípios técnicos e físicos do treino em piscina, combinando hardware inteligente, feedback em tempo real e treino gamificado.

A Zen8 posiciona a ZWIM na nova categoria de Connected Swim Training, com foco inicial em triatletas e posterior alargamento ao mercado de nadadores e fitness.

O montante captado será usado para concluir o produto, contratar cerca de 11 colaboradores nos próximos 12 meses — sobretudo em produto e I&D — e aumentar investimentos em marketing e vendas.

A operação portuguesa assume um papel estratégico no desenvolvimento tecnológico e na expansão internacional da startup, refere o comunicado.

"Estamos a desenvolver a ZWIM para liderar a categoria. Com a Lince Capital e os nossos coinvestidores ao nosso lado, temos agora a capacidade para lançar a primeira experiência ZWIM, expandir produto e I&D e proporcionar melhorias mensuráveis de performance na natação em larga escala", afirma Victor Jarland, Founder & CEO da Zen8, citado no documento.

Tomás Lavin Peixe, Head of Venture Capital da Lince Capital, não esconde o entusiasmo "por liderar esta ronda e apoiar uma equipa visionária que combina inovação tecnológica e paixão pelo desporto".