Lucro da Coca-Cola sobe 30% para mais de três mil milhões no 3.º trimestre

A Coca-Cola obteve um lucro líquido de 3.690 milhões de dólares (3.180 milhões de euros) no terceiro trimestre, mais 30% que no mesmo período de 2024, foi hoje anunciado.Num comunicado hoje divulgado, a empresa também anunciou que a receita subiu para 12,41 mil milhões de dólares no terceiro trimestre, mais 6% que no mesmo período de 2014.A Coca-Cola disse que a receita do terceiro trimestre aumentou principalmente devido aos preços mais altos.A nível mundial, a Coca-Cola registou o maior crescimento de volume no segmento de água, bebidas desportivas, café e chá.Face a 2026, a Coca-Cola prevê um leve impulso tanto nas receitas como nos lucros devido às flutuações cambiais.Em geral, os resultados da Coca-Cola de hoje superaram as expectativas e as ações da multinacional subiam quase 2,5% nas operações antes da abertura do mercado.Entretanto, a empresa Coca Cola HBC, engarrafadora e parceira da Coca Cola Co, anunciou hoje que vai adquirir 75% do negócio da Coca Cola Beverages em África (CCBA), da multinacional norte-americana Coca Cola Co.A CCBA distribui as principais marcas de refrigerantes da multinacional norte-americana em 14 países do continente e detém uma parte importante desse mercado em África.A operação consistirá na compra de 42% da participação da Coca-Cola Co na engarrafadora e de outros 33% em mãos da Gutsche Family Investments, aos quais pagará no total 2.600 milhões de dólares.A Coca Cola Co. comprometeu-se a considerar a venda dos 25% restantes que possui na CCBA nos anos seguintes ao encerramento da operação, previsto para o final do próximo ano.A transação avalia essa última empresa em cerca de 3.400 milhões de dólares.Da mesma forma, a Coca-Cola HBC indicou que cancelará o programa de recompra de ações que tinha lançado.