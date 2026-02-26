Lucro da seguradora Allianz sobe 8,5% em 2025 para 10,8 mil milhões

A seguradora alemã Allianz obteve em 2025 um lucro líquido atribuível de 10.775 milhões de euros, um aumento de 8,5% relativamente ao ano anterior, devido a custos menores com catástrofes naturais.

A Allianz informou esta quinta-feira, 26, que o lucro operacional subiu no mesmo período para um recorde de 17.374 milhões de euros, 8,4% a mais do que há um ano.

O principal impulsionador deste crescimento foram os seguros de propriedade e acidentes, com um lucro operacional de 8.992 milhões de euros (+13,9%).

Em 2025, a Allianz teve custos com danos causados por catástrofes naturais de 1.100 milhões de euros, menos 650 milhões de euros do que em 2024.

As receitas melhoraram no último exercício em 8,1%, para 186.900 milhões de euros.

A Allianz tem um rácio de capitalização de 218%, de acordo com a regulamentação de supervisão Solvência II (209% um ano antes).

O presidente do Conselho de Administração da Allianz, Oliver Bäte, afirmou que os resultados recorde em 2025 mostram que a seguradora está em condições de cumprir as suas promessas num ambiente em rápida mudança e cada vez mais polarizado.

Para este ano, o grupo prevê um lucro operacional entre 16.400 e 18.400 milhões de euros.

A administração irá propor a distribuição de um dividendo por ação de 17,10 euros para o exercício de 2025, mais 11% do que no ano anterior (15,40 euros em 2024).

A Allianz irá também recomprar ações próprias no valor de 2.500 milhões de euros.