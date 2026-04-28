Lucro do Abanca cai 6% para 207,5 milhões no 1º. trimestre

O Abanca registou um lucro de 207,5 milhões de euros no primeiro trimestre, menos 5,7% face ao período homólogo, quando obteve 220 milhões de euros, informou esta terça-feira, 28, à Comissão do Mercado de Valores (CNMV) espanhola.

De acordo com os resultados divulgados pela instituição bancária, neste período, o lucro antes de impostos aumentou 0,4%, atingindo 246,3 milhões, mas os impostos e outros encargos subiram 52,9%, situando-se em 38,9 milhões de euros.

Entre janeiro e março, o volume de negócios cresceu para 138.000 milhões de euros, o que representa um aumento de 6,5%.

As receitas provenientes da prestação de serviços aumentaram 21,6%, atingindo os 107,9 milhões nos primeiros três meses.

As formalizações de crédito a particulares aumentaram 25,7%, atingindo 1.051 milhões de euros, enquanto as destinadas às empresas cresceram 4,7%, atingindo 3.450 milhões.

O crédito a clientes atingiu 54.332 milhões de euros, enquanto os recursos totais ascenderam a 83.795 milhões de euros.

A margem de juros situou-se em 388,5 milhões de euros, uma descida de 4,3% relativamente ao primeiro trimestre de 2025.

A margem bruta foi de 556 milhões de euros, mais 3,6%, e a margem antes de provisões ficou em 267,4 milhões, mais 4,6%.

As provisões aumentaram 11,7%, atingindo 28,7 milhões de euros ao longo dos meses de janeiro, fevereiro e março.