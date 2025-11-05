DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Lucros da EDP caem 12% até setembro mas indicador subjacente fica no 'verde'

A energética registou quedas semelhantes no lucro atribuível aos acionistas e no lucro recorrente. Por outro lado, o lucro subjacente, que exclui ganhos com rotação de ativos, subiu 5%.
O lucro da EDP caiu 12% entre janeiro e setembro, em comparação com o mesmo período do ano passado. Ainda assim, se excluída a rotação de ativos, a variação foi positiva.

Através de um comunicado à CMVM, a energética dá a conhecer as contas, onde faz saber que o lucro atribuível aos acionistas ficou 130 milhões de euros abaixo do registado nos primeiros nove meses de 2024, já que não foi além dos 952 milhões de euros.

Em simultâneo, o EBITDA recuou 3% para 3,772 mil milhões de euros, ao passo que o EBIT tombou 12% e ficou-se pelos 2,28 mil milhões de euros. Ao mesmo tempo, no que respeita à margem bruta, perderam-se 24 milhões de euros, já que este indicador marcou 5,233 mil milhões.

O EBITDA recorrente derrapou 4% em termos homólogos, até aos 3,741 mil milhões de euros (menos 139 milhões de euros). Neste contexto, o resultado líquido recorrente caiu 11%, para 974 milhões de euros (corte de 121 milhões), de acordo com os números divulgados.

Lucro subjacente avança 5%

No período em análise, o resultado líquido subjacente avançou 5%. Este indicador exclui ganhos com rotação de ativos, que atingiram 22 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2025, substancialmente abaixo dos 191 milhões registados no período homólogo.

Resultados operacionais
