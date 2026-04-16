MB Way vai permitir transferências além fronteiras até final do ano

A SIBS, através do MB WAY, o Bancomat e a EPI Company (EPI) estabeleceram um acordo para criar soluções de pagamento a envolver 13 países europeus.

Em causa estará um sistema que recorre aos serviços do MB Way, mas que será transfronteiriço. Para tal, vai simultaneamente fazer uso da tecnologia do Bancomat, de Itália, a par da EPI. Esta última foi criada por um conjunto de bancos europeus, em 2020. Quatro anos volvidos, criou o Wero, um sistema de pagamentos europeu, equivalente ao MB Way.

Numa apresentação aos jornalistas realizada esta quinta-feira, 16 de abril, em Lisboa, os responsáveis pelas três entidades esclareceram que deverá ser possível realizar transferências entre pessoas, em 13 países europeus, até ao final do ano. Tal será feito através do uso de um QR Code, como já é prática habitual para os portugueses que usam MB Way.

É o caso de Portugal, Espanha, Andorra, França, Itália, Luxemburgo, Alemanha, Bélgica, Países Baixos, Dinamarca, Suécia, Noruega e Finlândia.

A meta seguinte passa por expandir a solução para a possibilidade de realizar compras, tanto em formato online como presencial, em 2027. A tecnologia a ser colocada no terreno vai incluir a implementação de pagamentos em loja com recurso a tecnologia contactless (NFC).