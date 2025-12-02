DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Meo e Vodafone vão subir preços em 2026

As duas operadoras dizem que aumento acontece conforme as condições contratuais previstas.
A Meo e a Vodafone Portugal vão subir os preços em 2026 conforme as condições contratuais previstas, disseram à Lusa fontes oficiais.

"A Meo vai proceder, em 2026, à atualização de preços contratualmente prevista, com exceção dos serviços da marca digital Uzo e da marca para o segmento jovem, Moche", adianta fonte oficial da operadora.

"Esta atualização contribui para manter o elevado padrão de qualidade e o nível de investimento na inovação e nas redes móvel e de fibra ótica", refere a Meo.

Também a Vodafone vai atualizar os seus preços no próximo ano.

"A 9 de janeiro de 2026, o preço dos serviços Vodafone será atualizado até ao valor máximo da taxa de inflação prevista para 2025 e conforme condições contratuais", refere fonte oficial da Vodafone Portugal.

Mais informações podem ser consultadas, a partir daquela data, em vfpt.pt/condicoes2026, segundo a operadora.

De acordo com a informação disponível no 'link', a Vodafone Portugal refere que as alterações aos preços permitem-lhe "continuar a investir" nas suas redes, produtos e serviços.

"Esta atualização, transversal a muitas indústrias, permite ajustar as nossas operações aos custos crescentes de manutenção de rede e de inovação e qualidade de serviço", lê-se no 'site'.

"A atualização de preços não se aplica a novos contratos ou renovações, feitos a partir de 11 de novembro, do segmento particulares. Não se aplica, também para estes clientes, a pré-pagos e aos tarifários mais recentes, nomeadamente, RED All In, Yorn Chill e Net+ e oferta Black Friday", refere a Vodafone.

Para novas adesões, refidelizações e 'upgrades' de serviços empresariais, "a atualização de preços não será aplicada durante os primeiros seis meses, ou seja, até 8 de julho de 2026".

