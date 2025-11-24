Mercado logístico em Portugal valoriza‑se nas vendas e mantém rendas estáveis

O Iberia Property Market Report Q3 2025, da MVGM, a empresa europeia de gestão imobiliária, revela um mercado logístico português resiliente: os preços de venda continuam a subir enquanto as rendas se mantêm estáveis, sustentando a confiança de investidores e ocupantes.O preço médio nacional de venda atingiu 516 euros/m² no terceiro trimestre, um crescimento anual de 3,4%. Lisboa e Porto lideram a valorização — com 1 468 euros/m² e 1 382 euros/m² respetivamente —, reflexo da procura por locais bem posicionados na cadeia logística; no Algarve situou‑se nos 895 euros/m². Filipa Moreira, Head of Offices da MVGM Portugal, sublinha que “a valorização dos ativos em Lisboa e Porto mostra que estes mercados continuam a captar investimento e a responder às exigências de operadores cada vez mais sofisticados”.No arrendamento, o mercado mostra estabilidade. O preço médio nacional ficou nos 4,2 euros/m², com uma variação trimestral de -1,3% e sem alteração anual. Lisboa (7,5 euros/m²) e Porto (8,3 euros/m²) mantêm rendas muito acima da média nacional, enquanto o Algarve se manteve nos 7 euros/m². Como regista Filipa Moreira, “apesar da ligeira correção trimestral, o segmento de arrendamento mantém‑se estável e demonstra a força dos principais corredores logísticos do país”.No conjunto, os dados apontam para uma dinâmica impulsionada pela procura por espaços logísticos modernos e bem localizados, que sustenta a valorização das vendas e amortiza flutuações nas rendas, realça a MVGM. A empresa conclui que o setor apresenta um comportamento equilibrado no trimestre, reforçando a atratividade de Portugal para investidores e operadores logísticos..MVGM Portugal reforça equipa em áreas-chave