Monopólio da Google travado por tribunal dos EUA... mas Chrome não terá que ser vendido

Menos uma dor de cabeça para a Alphabet, dona da Google. O Chrome, motor de busca utilizado por milhares de milhões de utilizadores por mês em todo o mundo, não terá de ser vendido. Ainda assim, um tribunal dos EUA determinou que a empresa deve fazer chegar dados sensíveis a outros 'players' do mercado.Tendo por base a lei norte-americana da concorrência, um tribunal federal de Washington D.C. emitiu uma decisão de 226 páginas, em que condena a Google a transmitir a outros gigantes da tecnologia determinadas informações recolhidas através de pesquisas realizadas pelos utilizadores. Em causa está o monopólio do mercado, detido pela própria Google no âmbito das pesquisas online. Neste contexto, vê-se forçada partilhar dados com outros integrantes do mercado que, por inerência, concorrem concorrem com a própria Google. É o caso da Bing e da DuckDuckGo.A divulgação de informações vai fortalecer rivais da Google, pelo que o propósito do tribunal passa por erguer barreiras ao monopólio que a Google detém ao dia de hoje. Ao mesmo tempo, as empresas que tenham acesso às informações e disponham de chatbots com Inteligência Artificial (IA) integrada vão poder usá-los para desenvolver os respetivos motores de busca.Recorde-se que a IA tem vindo a ser o grande motor para o setor da tecnologia nos últimos anos, pela capacidade que as empresas encontram de desenvolver o seu trabalho, através de práticas mais eficientes e redução de custos associados a salários, por exemplo. De resto, gigantes como a própria Google têm apresentado investimentos de centenas de milhões de euros nesta vertente, com o objetivo de se posicionarem na vanguarda, à escala global. Ainda assim, a decisão não vai tão longe como era pretendido pelo Departamento de Justiça dos EUA. A Google corria o risco de ver o tribunal decretar como obrigatória a venda do seu motor de busca, o Google Chrome. Porém, a decisão não vai nesse sentido.Mediante os grandes receios que existiam relativamente a este processo, a Google sai desta decisão como vencedora. Os mercados animaram de tal forma que a Alphabet estava a valorizar mais de 8% na bolsa de Nova Iorque, a uma hora do fecho da sessão. Significa isto que a empresa alcançou uma capitalização de mercado de 2,77 biliões de dólares (2,38 biliões de dólares), ou seja, o valor mais elevado na história da empresa.Ao mesmo tempo, o Safari (motor de busca da Apple) e o Firefox (motor de busca da Mozilla) saíram como outros grandes vencedores do dia. Isto porque estava também em cima da mesa o risco de o tribunal atacar acordos estabelecidos no que diz respeito àquele setor. Entre eles, há um que liga a Google à própria Apple, a quem a Google paga anualmente cerca de 20 mil milhões de dólares. Em causa está cerca de 5% da receita anual da tecnológica fundada por Steve Jobs. Proibir acordos como este, causaria mais danos no mercado do que traria benefícios, ao mesmo tempo que faltam provas para avançar com essa decisão, de acordo com as conclusões do juiz.Olhando novamente ao mercado bolsista, a Apple estava a valorizar perto de 3% em bolsa, a faltar uma hora para o encerramento do dia.Quem não ficou satisfeito com a decisão foi a DuckDuckGo, que criticou a tomada de posição do tribunal. De acordo com a respetiva empresa, as medidas apresentadas não são suficientes, como resposta às práticas ilegais da Google. De referir que a própria DuckDuckGo tem, em fatores como privacidade e proteção de dados, algumas das suas principais bandeiras. De resto, esta não será tão beneficiada pela partilha de informações, já que o respetivo motor de busca não apresenta resultados tão personalizados como acontece com os competidores, nomeadamente o Google Chrome, Safari, Bing ou Mozilla.A empresa é, até hoje, detida maioritariamente por Gabriel Weinberg, fundador e atual CEO.A decisão resulta de uma batalha legal entre a justiça dos Estados Unidos e uma das maiores empresas do mundo, em função do monopólio que esta última detém no âmbito das pesquisas na Internet. De resto, em 2024, o mesmo juiz determinou que a Google conta com um monopólio ilegal no que diz respeito às pesquisas e anúncios exibidos, neste âmbito, aos utilizadores.