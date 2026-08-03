Mário Chaves renuncia a cargo de administrador com o pelouro operacional na TAP

O administrador responsável pelas operações da TAP, Mário Chaves, renunciou ao cargo, com efeito a partir do dia 31 de agosto, segundo um comunicado da companhia aérea.

Assim, a TAP indicou que por “carta apresentada ao presidente do Conselho de Administração da TAP”, Mário Rogério Carvalho Chaves, “administrador executivo da TAP, apresentou a sua renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração, com efeitos a 31 de agosto de 2026”.

De acordo com a mesma nota, o Conselho de Administração da TAP “tomou conhecimento da referida renúncia” e mantém “o regular desenvolvimento da sua atividade”, assegurando “a continuidade da gestão executiva e operacional da Sociedade na sequência da referida renúncia”.

A transportadora não indicou, no comunicado, quem irá substituir o gestor.

Mário Chaves, em conjunto com Maria João Cardoso, foi escolhido para integrar a Comissão Executiva da TAP, liderada por Luís Rodrigues, em 2023.

No início deste ano foi Gonçalo Pires que saiu da administração da TAP, tendo sido substituído por Renato Inácio, no pelouro financeiro.