Mudum obtém lucro líquido de 2,5 milhões e fecha mais de 83 mil apólices em 2025

A Mudum, seguradora do grupo Crédit Agricole, fechou 2025 com 83.046 apólices vendidas e uma carteira de mais de 452 mil apólices ativas, segundo o Relatório e Contas divulgado esta terça-feira, 14 de abril.

Num ano de normalização após o crescimento relevante de 2024, o resultado líquido situou‑se em cerca de 2,5 milhões de euros e os prémios brutos emitidos totalizaram 88,4 milhões de euros, um aumento de 5% face a 2024.

O ramo automóvel foi o principal motor de vendas, registando um crescimento de 25% em apólices vendidas, enquanto as ofertas de multirriscos habitação e saúde consolidaram‑se.

A Mudum reportou um rácio combinado de 97% e um rácio de solvência de 175%, indicadores que a empresa apresenta como evidência de gestão prudente e solvabilidade robusta.

A seguradora insiste na aposta em digitalização e em parcerias como vetores de crescimento. No ano passado consolidou a aliança com a JAP Seguros e firmou novas colaborações com a MDS e a Munich Re, com especial foco no segmento automóvel.

No plano social e financeiro, a empresa reporta 49,3 milhões de euros pagos em indemnizações durante o ano.

Quanto aos recursos humanos, a Mudum manteve 97 colaboradores em 2025, 99% com vínculo efetivo, e contabilizou cerca de 4.500 horas de formação, sendo pela terceira vez reconhecida como “Great Place to Work”.

No documento, o CEO Afonso Themudo Barata afirma que, “apesar do contexto particularmente exigente, mantivemos um percurso consistente e de crescimento positivo, reforçando a nossa capacidade de adaptação e transformação”.

Para 2026, a seguradora aponta prioridades centradas na aceleração da transformação digital, no reforço do modelo de multiparcerias, no crescimento sustentado nos segmentos de automóvel, habitação e proteção, e na integração acrescida de critérios ESG nas suas decisões de investimento.