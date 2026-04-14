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Mudum obtém lucro líquido de 2,5 milhões e fecha mais de 83 mil apólices em 2025

Seguradora do grupo Crédit Agricole revela, em comunicado, que os prémios brutos emitidos totalizaram 88,4 milhões de euros
Mudum obtém lucro líquido de 2,5 milhões e fecha mais de 83 mil apólices em 2025
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A Mudum, seguradora do grupo Crédit Agricole, fechou 2025 com 83.046 apólices vendidas e uma carteira de mais de 452 mil apólices ativas, segundo o Relatório e Contas divulgado esta terça-feira, 14 de abril.

Num ano de normalização após o crescimento relevante de 2024, o resultado líquido situou‑se em cerca de 2,5 milhões de euros e os prémios brutos emitidos totalizaram 88,4 milhões de euros, um aumento de 5% face a 2024.

O ramo automóvel foi o principal motor de vendas, registando um crescimento de 25% em apólices vendidas, enquanto as ofertas de multirriscos habitação e saúde consolidaram‑se.

A Mudum reportou um rácio combinado de 97% e um rácio de solvência de 175%, indicadores que a empresa apresenta como evidência de gestão prudente e solvabilidade robusta.

A seguradora insiste na aposta em digitalização e em parcerias como vetores de crescimento. No ano passado consolidou a aliança com a JAP Seguros e firmou novas colaborações com a MDS e a Munich Re, com especial foco no segmento automóvel.

No plano social e financeiro, a empresa reporta 49,3 milhões de euros pagos em indemnizações durante o ano.

Quanto aos recursos humanos, a Mudum manteve 97 colaboradores em 2025, 99% com vínculo efetivo, e contabilizou cerca de 4.500 horas de formação, sendo pela terceira vez reconhecida como “Great Place to Work”.

No documento, o CEO Afonso Themudo Barata afirma que, “apesar do contexto particularmente exigente, mantivemos um percurso consistente e de crescimento positivo, reforçando a nossa capacidade de adaptação e transformação”.

Para 2026, a seguradora aponta prioridades centradas na aceleração da transformação digital, no reforço do modelo de multiparcerias, no crescimento sustentado nos segmentos de automóvel, habitação e proteção, e na integração acrescida de critérios ESG nas suas decisões de investimento.

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