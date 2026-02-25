Paramount sobe a parada até aos 98 mil milhões para comprar a Warner Bros. Discovery

A Paramount Skydance melhorou a oferta pela Warner Bros. Discovery. O valor total ascende agora a 115,6 mil milhões de dólares (98,1 mil milhões de euros, ao câmbio atual), segundo reporta a Bloomberg.

Num esforço para passar por cima do pré-acordo que a dona da HBO já estabeleceu com a Netflix, a Paramount oferece agora 31 dólares (26,3 euros) por ação, através de uma OPA hostil.

Num comunicado divulgado na noite desta terça-feira, 24 de fevereiro, a Warner Bros. esclareceu que recebeu a nova oferta e está a estudar as alterações face à proposta anterior. Posteriormente, promete "informar os acionistas", sem descurar o pré-acordo estabelecido com a Netflix, que "continua de pé", pode ler-se no comunicado.

Caso a WB aceite a oferta realizada pela Paramount, a Netflix poderá fazer uma nova proposta num prazo de quatro dias úteis.

Recorde-se que Netflix e Paramount são duas das maiores produtoras de cinema em todo o mundo e estão numa batalha acérrima pela compra da WB. Esta última é dona de estúdios próprios e da plataforma de streaming HBO Max, que compete diretamente com a Netflix e a Paramount Plus, duas gigantes do setor.