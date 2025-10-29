Portuguesa Beyond Vision conquista contrato de drones nos EUA e investe 50 milhões em fábrica

A Beyond Vision, fabricante portuguesa de drones, selou um contrato de 15 milhões de euros para fornecer 300 drones de emergência nos Estados Unidos até 2028. Este acordo surge no contexto de um investimento mais amplo, que inclui a abertura de uma fábrica no mercado norte-americano em dois anos, com um investimento previsto de 50 milhões de euros, noticia o ECO.Após encerrar o ano anterior com uma faturação de 2,4 milhões de euros, a empresa estima que o volume de negócios para este ano atinja 20 milhões de euros. Atualmente, a Beyond Vision conta com aproximadamente 80 colaboradores e tem planos de expandir para 800 trabalhadores até 2035.Pedro Figueiredo, diretor de vendas da Beyond Vision, afirmou, ao mesmo orgão de comunicação, que o contrato visa suprir uma necessidade de resposta rápida em situações de emergência nos EUA. “Uma ambulância demora 20 a 30 minutos a chegar ao local, enquanto um drone pode chegar em apenas cinco minutos”, destacou. Os drones, que possuem uma autonomia de 40 minutos, câmaras diurnas e térmicas, e uma capacidade de carga de 1,5 quilos, serão armazenados em estações de carregamento que se ativam automaticamente em caso de emergência.As entregas dos drones estão programadas para ser realizadas em três fases: 50 equipamentos no próximo ano, 100 em 2027 e 150 em 2028. Tendo em vista a expansão do contrato, o porta-voz da empresa indicou que a quantidade inicial de 300 drones pode aumentar para mil, dependendo da resposta do mercado e das provas de conceito realizadas.Fundada em 2013 por Dário Pedro e Luís Miguel Campos, a Beyond Vision emprega atualmente 76 colaboradores em Lisboa e Porto, com planos de recrutar mais 25 até o final do ano, principalmente em áreas como engenharia aeroespacial, mecânica e eletrotécnica.A empresa exporta 95% da sua produção, principalmente para os EUA, Médio Oriente, Brasil e Europa, contando com clientes como a Marinha e Exército Portugueses, a polícia francesa e alemã. A Beyond Vision também se prepara para fornecer 60 drones à Ucrânia e está em processo de qualificação para contratos com a guarda costeira japonesa.Com a meta de atingir 5% do PIB em defesa até 2035, várias empresas portuguesas, incluindo a Beyond Vision, estão a intensificar os seus investimentos neste setor..Beyond Vision. Drones controlados a partir de qualquer lugar para maiores voos