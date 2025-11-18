Portuguesa eSIM Pass vende cartões sem roaming em todo o mundo e quer chegar ao B2B em 2026

Internet, chamadas e SMS em qualquer país, por um valor fixo e através de um cartão digital. Tudo com recurso a uma empresa sediada em Portugal, já que tem um escritório na Maia.É esta a proposta da eSIM Pass, que oferece serviço de internet para turistas "em qualquer parte do mundo". Para tal, os clientes devem requisitar um serviço e descarregar o cartão, que é meramente digital (ao invés dos habituais cartões SIM físicos), explica Paulo Ferreira, fundador da eSIMpass, em entrevista o Diário de Notícias e Dinheiro Vivo.A empresa é portuguesa e oferece internet a quaisquer consumidores, portugueses ou não. Permite evitar o roaming (uso de qualquer cartão SIM para realização de chamadas, envio de SMS, ou dados móveis). No caso dos cartões SIM tradicionais e que dizem respeito ao mercado português, existe roaming nos países exteriores à UE.Trata-se de um um serviço global, de tal modo que as vendas já chegam a "mais de 100 países". Ao mesmo tempo, disponibilizam um serviços diferentes em cada país, consoante as condições específicas dos mercados.À data, a empresa trabalha em formato B2C (business to consumer, na sigla em inglês), o que significa que as vendas são feitas diretamente ao utilizador, que é o consumidor final. Porém, não quer ficar por aqui.Nos planos para 2026 está a expansão da operação, com a chegada ao segmento B2B (business to business), ou seja, os responsáveis vão criar serviços destinados a empresas e vender às mesmas..Apple lança iPhone Air na China após aprovação do sistema eSIM