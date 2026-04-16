Receitas da Kaspersky crescem 4% para 710 milhões em 2025

A empresa de cibersegurança Kaspersky registou receitas de 836 milhões de dólares (710 milhões de euros) em 2025, um aumento de 4% face a 2024, num resultado sem efeito de variações cambiais.

Com variações cambiais, as receitas da empresa foram de 944,6 milhões de dólares (802 milhões de euros), tendo o resultado sido impulsionado prelo crescimento de 16% das vendas anuais do portefólio de produtos para empresas.

Neste campo, houve uma subida de 21% junto de grandes empresas e de 7% entre pequenas e médias empresas.

Em sentido inverso, o negócio junto de clientes particulares “foi afetado por desenvolvimentos geopolíticos e registou uma ligeira redução de 3%” em termos homólogos nas vendas ajustadas, numa variação que exclui o mercado dos Estados Unidos da América, em que a empresa não opera por acusação de ligações a Moscovo.

As vendas junto de clientes cresceram 11% no Médio Oriente e 16% na Rússia e países da Comunidade dos Estados Independentes.

A Kaspersky não divulgou os resultados líquidos para o período.