Revolut quer alcançar 2,5 milhões de portugueses em 2026 e superar a CGD "nos próximos anos"

A Revolut continua a crescer em Portugal, onde já superou 2,3 milhões de clientes, quer chegar aos 2,5 milhões em 2026 e liderar o setor "nos próximos anos". Oferecer melhores produtos de poupança do que a banca tradicional é um dos focos, assim como a entrada no crédito, incluindo para a compra de casa.

Tal significaria superar a Caixa Geral de Depósitos (CGD), que atualmente lidera, em número de clientes.

"Estamos muito satisfeitos com o mercado português", diz Rúben Germano, diretor geral da Revolut em Portugal, em entrevista ao DN/DV. De acordo com o responsável, superar a Caixa Geral de Depósitos (CGD) é um objetivo definido, na medida em que o banco, fundado na Lituânia, quer tornar-se o maior player do setor, à escala nacional.

Por esta altura, "quase um em cada quatro" portugueses em idade ativa já é cliente (acima da média europeia, de um em cada cinco). Posto isto, também a taxa de crescimento fica acima da média do continente europeu: 35% em Portugal contra 30% na Europa.

Questionado sobre se a operação da Revolut já é rentável em Portugal, o próprio optou por não responder, apontando para as guias internas da empresa, que não permitem divulgar estes dados por país.