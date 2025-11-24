Revolut vendeu capital próprio. Operação avalia a empresa em 75 mil milhões

A Revolut concluiu uma venda de ações a vários investidores. A transação estabelece uma avaliação do capital social total da fintech em 75 mil milhões de dólares (64,95 mil milhões de euros, ao câmbio atual).Num comunicado enviado às redações, a empresa de banca digital não esclarece qual o valor total envolvido. A operação foi liderada pela Coatue, Greenoaks, Dragoneer e Fidelity Management & Research Company. Contou com a participação de investidores como incluindo Andreessen Horowitz (também conhecida como a16z), Franklin Templeton e T. Rowe Price Associates, Inc.Envolvido está ainda um investimento da NVentures, que é o braço de capital de risco da Nvidia.Neste contexto, os colaboradores da Revolut tiveram a oportunidade de vender as suas ações. De resto, tratou-se da quinta vez que a Revolut exerceu processos de venda de ações para colaboradores.Sediada na Lituânia, a empresa registou um crescimento de 72% na faturação em 2024, até aos 4 mil milhões de dólares. Já em 2025, a base de clientes particulares atingiu 65 milhões, numa altura em que procura entrar em mercados estratégicos..Revolut fecha acordo com Booking para integrar opções de pagamento no checkout.Revolut recebe 'luz verde' parra iniciar operação no México.Revolut atinge 2 milhões de clientes particulares e quer chegar ao MB Way em Portugal