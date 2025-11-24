DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Revolut vendeu capital próprio. Operação avalia a empresa em 75 mil milhões

A 'fintech' lançada na Lituânia lançou uma venda de ações a vários investidores, entre os quais está a NVentures, o braço de capital de risco da Nvidia. Os colaboradores também puderam vender as suas.
A Revolut concluiu uma venda de ações a vários investidores. A transação estabelece uma avaliação do capital social total da fintech em 75 mil milhões de dólares (64,95 mil milhões de euros, ao câmbio atual).

Num comunicado enviado às redações, a empresa de banca digital não esclarece qual o valor total envolvido. A operação foi liderada pela Coatue, Greenoaks, Dragoneer e Fidelity Management & Research Company. Contou com a participação de investidores como incluindo Andreessen Horowitz (também conhecida como a16z), Franklin Templeton e T. Rowe Price Associates, Inc.

Envolvido está ainda um investimento da NVentures, que é o braço de capital de risco da Nvidia.

Neste contexto, os colaboradores da Revolut tiveram a oportunidade de vender as suas ações. De resto, tratou-se da quinta vez que a Revolut exerceu processos de venda de ações para colaboradores.

Sediada na Lituânia, a empresa registou um crescimento de 72% na faturação em 2024, até aos 4 mil milhões de dólares. Já em 2025, a base de clientes particulares atingiu 65 milhões, numa altura em que procura entrar em mercados estratégicos.

