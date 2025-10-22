Securitas Direct torna-se Verisure em Portugal, reforçando a presença no setor de segurança

A Securitas Direct inicia hoje um novo capítulo em Portugal ao adotar oficialmente o nome Verisure, alinhando-se à identidade global do grupo, que assume posição de destaque na Europa e América Latina em proteção de pessoas, lares e pequenos negócios.O portefólio da empresa inclui sistemas de alarme para residências e pequenos negócios, com soluções para deteção de intrusão, incêndio e emergências médicas.Esta mudança estratégica, de acordo com a empresa, visa unificar a marca a nível global, mantendo o compromisso de proteger o que é mais importante através da prevenção e resposta rápida ao risco.Em comunicado, sustenta que a transição para Verisure dá continuidade à experiência acumulada nos 17 países onde o grupo está presente, com mais de 35 anos de atuação e 5,8 milhões de clientes. Com a mudança, pretende construir uma marca única e sólida para o futuro da segurança em Portugal, realça no mesmo documento.Juan Antonio del Río, Diretor Geral da Verisure em Portugal, afirma que “esta evolução reforça o que sempre fizemos melhor: proteger pessoas, famílias e pequenos negócios. Continuamos com o mesmo compromisso, o mesmo serviço e a mesma equipa, agora com uma marca mais forte e global”, acrescenta.Os três pilares da nova marca em Portugal incluem a consolidação da liderança no segmento de segurança monitorizada, a continuidade do desenvolvimento de tecnologia própria que combina inteligência artificial com resposta humana imediata, e o compromisso em oferecer um serviço de excelência, com uma média de resposta inferior a 20 segundos e um índice de satisfação de 9,2 em 10 entre os clientes, de acordo com o comunicado enviado às redações.De salientar que, recentemente, a Verisure também entrou na bolsa de Estocolmo, realizando o maior IPO da Europa nos últimos três anos, o que reforça a sua solidez e ambição de investir mais em inovação e tecnologia, como sublinha no documento..Securitas Direct quer contratar 70 até ao fim do ano