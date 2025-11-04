DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Shein debaixo de fogo pela venda de bonecas sexuais na semana em que abre a primeira loja física permanente

A gigante chinesa do e-commerce prepara-se para abrir a primeira loja física permanente, em Paris. No entanto, o estalar de uma polémico levou o governo francês a ameaçar banir a empresa.
A Shein optou por banir a venda de bonecas sexuais e mostra-se disponível colaborar com as autoridades francesas no sentido de ceder os dados de quem efetuou compras. O anúncio surge na sequência de o governo daquele país ameaçar banir a empresa chinesa, depois de se saber que permitiu a venda de bonecas sexuais que representam crianças.

A plataforma de e-commerce surgiu na China e está espalhada por todo o Ocidente. Destina-se à compra e venda por terceiros, o que significa que podem ser comercializados produtos de uma variadíssima gama.

Numa altura em que a empresa se prepara para abrir, pela primeira vez, uma loja física permanente, em Paris, estavam disponíveis para venda bonecas sexuais caracterizadas como crianças. As bonecas mediam 80cm e seguravam um urso de peluche.

A denúncia foi feita inicialmente pelo diário francês "Le Parisien" e rapidamente se instalou a polémica, que chegou ao governo. É que o ministro das Finanças de França ameaçou banir a Shein do país, caso a venda daquelas bonecas fosse para continuar.

A Shein reagiu de forma rápida, com a promessa de que terá removido as bonecas do seu site, além de abrir um inquérito interno. Posteriormente, anunciou mesmo que decidiu banir todos os tipos de bonecas sexuais e prometeu estar disponível para colaborar com as autoridades francesas.

"Vamos ser completamente transparentes com as autoridades [judiciais]". Sobre a possibilidade de ceder os dados dos compradores, a Shein salientou que "se nos pedirem, vamos colaborar".

Aproxima-se a abertura da primeira loja física permanente da Shein, depois de algumas lojas temporárias (as chamadas lojas pop-up), no passado. Deverá acontecer já na quarta-feira, em Paris. A decisão recebeu muita contestação nas ruas, com manifestações contra a marca.

Recorde-se que a Shein se insere no setor da fast fashion, envolto em algumas das grandes polémicas da indústria da moda, nos últimos anos. A plataforma chinesa, a par da concorrência, é contestada por várias entidades no que diz respeito às condições de trabalho nas fábricas e impacto ambiental da atividade que desempenha.

