Sogrape Ventures com cinco milhões para acelerar inovação no vinho e bebidas

"Estamos muito otimistas com o lançamento do fundo Sogrape Ventures e com a oportunidade de darmos a inovadores, empreendedores e start-ups o apoio necessário para testar, desenvolver e expandir soluções inovadoras capazes de criar um verdadeiro impacto na indústria do vinho. Este projeto vem dar continuidade ao legado que nasceu do sonho do meu Avô e que tem sido construído ao longo de 80 anos através de várias gerações. Para a nossa família, o vinho, mais do que um negócio, foi sempre uma forma de ser e de estar na vida e este Fundo é mais um passo natural neste sentido", refere, citado na nota de impresa, o presidente da Sogrape.