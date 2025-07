Defined.ai focada nos EUA. "Disrupção política" relega Portugal à casa de partida no tabuleiro IA

A estratégia gizada para a Europa incluía o Accelarat.ai. O consórcio anunciado em novembro de 2022 é liderado pela empresa de Daniela Braga e inclui instituições como a Faculdade de Ciências de Lisboa e o Instituto Superior Técnico, a NOS, a Desco, assim como a IBM e a Microsoft como parceiros tecnológicos. Ao projeto foram atribuídos 34,5 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), com 75% da verba a vir do Estado português. Em troca desse apoio, o consórcio comprometeu-se a criar 150 postos trabalhos e a colocar Portugal no mapa da IA em três anos. O primeiro resultado foi a DIANA, que é expansível a aplicações a desenvolver com diferentes graus de escalabilidade e uso. A DIANA, todavia, terá sido um parto difícil, desde logo pela falta de angariar talento, algo que Daniela Braga justifica pelo facto das universidades "não conseguirem acompanhar" o avanço da IA e do "bom talento" que saiu de Portugal ser "difícil" de convencer a voltar ao país.