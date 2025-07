Quase 13 milhões de euros ainda disponíveis para comparticipar kits satélite para a TDT

O prazo do atual programa acaba dentro de dois meses. No entanto, estando em curso o processo de renovação da licença TDT será expectável a continuação deste tipo de apoio? "De acordo com o atual direito de utilização do espetro detido pelo Meo, sim, esse programa terminará na data em que o direito cessa. A continuidade do programa estará dependente do resultado do processo em curso de renovação", responde fonte oficial da Anacom.