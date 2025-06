Vítor Domingues dos Santos: "Vamos prolongar o corte da 24 de Julho uns meses, vai implicar com clientes da Carris e da CP"

O Metro tem tido muitas críticas dirigidas à frequência das composições. Faltam carruagens ou faltam maquinistas?

Faltam as duas coisas, provavelmente. Nesta altura, estamos a fazer uma intervenção que diria que é a mais profunda da rede do Metropolitano e aquela que mais impacto vai ter no futuro, que é a alteração da sinalização. A sinalização do Metro de Lisboa é dos anos 70 e aconteceu que nós, quando decidimos o investimento de construção da linha circular, chegámos à conclusão que seria bom termos mais comboios para conseguir baixar os intervalos entre os comboios. E quando começámos a analisar o problema, chegámos à conclusão de que já não se fabricavam comboios com o nosso sistema de sinalização. Se não há comboios, temos de alterar a sinalização e, portanto, em conversa com as tutelas, conseguimos arranjar fundos. Vamos alterar a sinalização em toda a rede, nesta altura estamos a fazer para três das linhas, é o que temos contratado, mas a curto prazo vamos contratar para a linha que falta, que é a Linha Vermelha. O que é que isto vai permitir? Vai permitir que, em vez de atualmente um comboio sair de uma estação só quando na estação seguinte o comboio já saiu, vai permitir, através de um sistema computorizado, que os comboios se possam aproximar e, portanto, o que é que isto quer dizer? Significa que conseguimos aproveitar muito melhor o nosso material circulante e conseguimos melhorar muito os intervalos entre circulações. Vamos comprar 14 comboios, que vão obrigar também à formação de mais maquinistas. Penso que até ao fim do ano ainda vamos admitir cerca de 60 pessoas que, no fundo, vão-se traduzir, daqui a um ano ou dois, em novos maquinistas. Mas também temos um projeto que estamos a discutir com os sindicatos que é muito relevante: atualmente temos nas estações agentes de tráfego, operadores comerciais e temos os maquinistas; e queremos ver, no que estamos a negociar, a criação de uma carreira única. É uma coisa ótima porque, com novos comboios, os maquinistas vão ter uma atividade menos exigente e, portanto, a ideia é conseguirmos criar um estatuto único que nos dá mais flexibilidade na distribuição das pessoas pela empresa.