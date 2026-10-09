Volkswagen multada em 1,2 milhões de euros por violar regulamentos de mercado

O grupo Volkswagen foi multado em 1,2 milhões de euros por ter infringido os regulamentos de mercado relativos aos resultados previsionais do exercício de 2023, revelaram esta sexta-feira, 9 de outubro, as autoridades alemãs de supervisão financeira (BaFin).

As previsões da Volkswagen para o exercício de 2023 situavam-se muito acima das expectativas do mercado e, por isso, a empresa deveria ter comunicado imediatamente a evolução do negócio refletida nessas previsões através de um anúncio de informação privilegiada, diz a BaFin.

A Volkswagem “limitou-se a publicar esta informação privilegiada num comunicado de imprensa”.

As empresas sediadas na Alemanha e cotadas em bolsa são obrigadas a divulgar informações privilegiadas de imediato.

Informações privilegiadas são informações de caráter não público que afetam os emitentes e os instrumentos financeiros e que, se divulgadas, podem influenciar significativamente a cotação desses instrumentos financeiros ou dos seus derivados.

A divulgação imediata de informação privilegiada visa impedir que quem a detém ações obtenha vantagens nas negociações graças à sua posição de superioridade informativa e garantir que os investidores não sejam induzidos em erro ao decidirem os seus investimentos.

A BaFin pode sancionar a infração com uma multa máxima de 2,5 milhões.