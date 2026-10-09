Empresas

Volkswagen multada em 1,2 milhões de euros por violar regulamentos de mercado

Grupo automóvel alemão ocultou informação privilegiada das previsões de resultados para o exercício de 2023.
Volkswagen multada em 1,2 milhões de euros por violar regulamentos de mercado
Foto: Yann Schreiber/AFP
Publicado a

O grupo Volkswagen foi multado em 1,2 milhões de euros por ter infringido os regulamentos de mercado relativos aos resultados previsionais do exercício de 2023, revelaram esta sexta-feira, 9 de outubro, as autoridades alemãs de supervisão financeira (BaFin).

As previsões da Volkswagen para o exercício de 2023 situavam-se muito acima das expectativas do mercado e, por isso, a empresa deveria ter comunicado imediatamente a evolução do negócio refletida nessas previsões através de um anúncio de informação privilegiada, diz a BaFin.

A Volkswagem “limitou-se a publicar esta informação privilegiada num comunicado de imprensa”.

As empresas sediadas na Alemanha e cotadas em bolsa são obrigadas a divulgar informações privilegiadas de imediato.

Informações privilegiadas são informações de caráter não público que afetam os emitentes e os instrumentos financeiros e que, se divulgadas, podem influenciar significativamente a cotação desses instrumentos financeiros ou dos seus derivados.

A divulgação imediata de informação privilegiada visa impedir que quem a detém ações obtenha vantagens nas negociações graças à sua posição de superioridade informativa e garantir que os investidores não sejam induzidos em erro ao decidirem os seus investimentos.

A BaFin pode sancionar a infração com uma multa máxima de 2,5 milhões.

Volkswagen multada em 1,2 milhões de euros por violar regulamentos de mercado
Brasil multa Volkswagen em 2,5 milhões de euros por infringir normas ambientais
Volkswagen multada em 1,2 milhões de euros por violar regulamentos de mercado
Lucro da Volkswagen cai para 6,9 mil milhões de euros, o mais baixo desde 2016
Volkswagen
Grupo VW
Diário de Notícias
www.dn.pt