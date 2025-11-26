DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Web Summit: preços nos hotéis disparam 26,7% mas abrandam face ao ano passado

De 10 a 13 de novembro, a Web Summit juntou milhares de pessoas em Lisboa. Naquele período, os preços e a ocupação subiram face à semana anterior, mas ficaram abaixo dos registos do ano passado.
Gerardo Santos
Os preços médios por noite nos hotéis de Lisboa subiram 26,7% na semana da Web Summit e a taxa de ocupação cresceu 10,6 pontos percentuais, por comparação com a semana anterior.

Os dados foram recolhidos na realização de um estudo da NOVA IMS, realizado com recurso a dados da Host Intelligence. Para tal, foram analisadas 155 unidades hoteleiras, num total de 548. Ora, entre os dias 10 a 13 de novembro, o preço médio diário por quarto ascendeu a 151 euros (119 euros na semana anterior).

Os números indicam uma subida menos expressiva do que em 2024 e um preço mais leve. É que, naquele ano, a semana da Web Summit, trouxe um acréscimo de 27,9% nos preços, que alcançaram 152 euros.

Já em 2025, a taxa de ocupação média foi de 84,8% durante o evento (10,6 pontos percentuais acima dos 74,2% da semana anterior). Em causa está um abrandamento da procura face ao ano passado, quando o mesmo indicador atingiu 86,3%.

Transações com cartão caíram 18% na Web Summit face ao ano passado
hotelaria
web summit 2025

