Yunit Consulting prevê ultrapassar três milhões de faturação este ano

A Yunit Consulting prevê ultrapassar os três milhões de euros de faturação até ao final do ano, acima dos 2,8 milhões de euros reportados em 2024, avançou à Lusa o presidente executivo da empresa.“Este ano, devemos passar os três milhões de euros [de faturação]. Já estamos perto do final do ano, portanto, as coisas não fugirão muito desta realidade e manteremos o ritmo de crescimento”, adiantou o presidente executivo (CEO) da Yunit Consulting, Bernardo Maciel, em declarações à Lusa.Entre 2023 e 2024, a empresa cresceu, aproximadamente, 20%, atingindo 2,8 milhões e euros de faturação.Já para os próximos três anos, o objetivo passa por atingir um volume de negócios de cinco milhões de euros, com um “crescimento sustentado e sem grandes aventuras”.Bernardo Maciel precisou que o crescimento estimado para este ano está relacionado com a “oferta base” da consultora, ou seja, o apoio a projetos de investimento – uma das áreas de negócio “mais fortes” da Yunit Consulting.Conforme apontou, nos últimos dois anos, outra das áreas de negócio que ganhou peso foi a da sustentabilidade, tendo a empresa uma equipa dedicada a apoiar pequenas e médias empresas (PME) nesta área, bem como em ‘corporate finance’.No que diz respeito aos próximos investimentos, Bernardo Maciel disse que, desde o início do ano, a empresa está a “olhar para o mercado” para fazer novas aquisições, tendo, atualmente, duas operações em negociação.“Uma, diria eu, que ficará fechada até ao final do ano, pelo menos, ao ritmo em que está a negociação, e outra queríamos, no início do ano, também fechar”, referiu.Em causa, estão “operações pequenas”, com recurso, sobretudo, a capitais próprios.O presidente executivo da Yunit Consulting não escondeu a vontade de “ir mais longe”, mas ressalvou que, para isso, é necessário um outro tipo de instrumentos, como uma linha específica de apoio à consolidação empresarial.“Seria muito mais fácil ir ao mercado”, apontou, sublinhando que a consultora está a procurar empresas do setor para se aproximar de novas regiões.Constituída em 2001, a consultora tem escritórios em Lisboa e no Porto, mas quer estar mais próxima de regiões onde a economia também é forte, como Aveiro e Leiria.."A Yunit vai seguramente crescer por aquisição este ano. No limite em 2026"