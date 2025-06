Gil Azevedo: Objetivo é criar "uma rede de inovação" em Lisboa

Neste momento, "temos quatro programas em curso", revelou Gil Azevedo. A incubação na Startup Lisboa, que é um programa que é contínuo e que tem quatro edições por ano; o programa em colaboração com a AstraZeneca para a aceleração de startups ligadas à descarbonização do setor da saúde; o Scaling Up que completou um ano de atividade - foram lançadas três edições com 23 scaleups selecionadas que estão numa fase de crescimento para fora de Portugal; e o Softlanding que, no último ano recebeu delegações de mais de 25 países. Quanto ao balanço do programa, este está "acima das expectativas face ao número que conseguimos atingir".