Cinco erros crassos na instalação de painéis fotovoltaicos

O primeiro erro consiste em não avaliar corretamente o local onde estará o sistema solar. Escolher um local errado pode resultar numa produção de energia muito inferior à esperada. Deve-se analisar a disponibilidade de luz ao longo do dia e durante as diferentes estações do ano. Neste ponto, é importante considerar, por exemplo, as sombras causadas por árvores, prédios ou outras estruturas.