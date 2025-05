Taxa mista, fixa ou variável: quais as diferenças?

Se já tem um crédito em vigor, saiba que poderá a qualquer momento alterar o regime de taxa de juro durante o contrato. Poderá entrar em contacto com o seu banco a pedir uma negociação do crédito, e um dos termos negociáveis é, precisamente, a taxa de juro. Se for possível chegar a acordo entre o cliente e o banco, o crédito passará a ser regido pela taxa de juro que for mais vantajosa para si.