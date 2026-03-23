Mercados financeiros animam após Trump anunciar "conversas produtivas" com o Irão. Petróleo cai 7%

Os mercados financeiros continuam a ser guiados pelos ventos que decorrem da guerra no Médio Oriente. Por agora isso significa ânimo entre os investidores e uma queda nas negociações por petróleo, já que os investidores vêem uma luz ao fundo do túnel.

Donald Trump fez saber que, no fim de semana, aconteceram "conversas produtivas" entre Estados Unidos e o Irão, que levam a crer que o fim da guerra pode estar próximo. O presidente dos EUA revelou ainda que determinou um período de cinco dias de pausa na guerra, pelo que se espera um alívio das tensões, que resulta numa recuperação do mercado e uma queda nas negociações de crude.

O petróleo Brent (referência europeia para o efeito) está a cair de forma agressiva, na ordem de 5% face ao início da sessão e perto de 7% face aos registos até às 11 horas desta segunda-feira, 23 de março. O barril rondava os 108 dólares antes do anúncio e recuou para menos de 100 dólares. Pelas 12 horas, ronda os 101 dólares.

Em simultâneo, os índices de referência das principais bolsas europeias estão a ganhar perto de 1%, ao passo que os futuros do S&P 500 sobem 1,5%.

Ao mesmo tempo, o ouro está a cair 4,60%, o que significa uma recuperação face às perdas superiores a 6%, para mínimos de meados de dezembro, que estava a registar antes das novidades transmitidas por Trump.