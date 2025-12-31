Ouro e prata registam quedas fortes que não evitam ano histórico

Os futuros de prata estão a desvalorizar 8,6% na sessão desta quarta-feira, 31 de dezembro. O dia está a ser particularmente negativo para os minérios raros, já que o ouro também está no vermelho, ao perder mais de 1%.Ambos registam valorizações agressivas face aos valores das negociações no início do ano, de tal forma que se multiplicaram os recordes. Ainda assim, o último dia de 2025 não reforça essa tendência.No caso da prata, foram dias de enorme volatilidade. As negociações até alcançaram máximos históricos na primeira hora de negociações do último domingo, mas segunda-feira trouxe uma queda forte. As horas seguintes ficaram marcadas por novas subidas até que, nesta quarta-feira, os futuros do minério estão a cair 8,60%Por outro lado, os futuros de ouro recuam 1,10% e caíram quase 5% desde domingo. Não obstante, 2025 foi o melhor ano de sempre nas negociações, já que se regista um acréscimo de aproximadamente 64%. Recorde-se que o máximo histórico foi alcançado na passada sexta-feira, 26 de janeiro, quando os futuros da onça de ouro superavam os 4.560 dólares nos mercados internacionais.A prata regista, em termos anuais, uma valorização ainda mais significativa. Esta subiu perto de 143% em 2025, com uma tendência francamente positiva que foi notória durante todo o ano, à exceção do período em que se deu o primeiro impacto das tarifas de Donald Trump (quedas generalizadas nos mercados de todo o mundo)..Ouro e prata continuam a disparar para novos máximos de sempre\n