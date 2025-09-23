OCDE revê em alta previsão de PIB da zona euro para 1,2% em 2025

A economia da zona euro deverá crescer 1,2% este ano e 1% no próximo, estima a OCDE, que assim revê em alta a previsão para 2025 e em baixa a de 2026 no relatório divulgado hoje, 23 de setembro.Estas projeções representam uma revisão em alta para o crescimento deste ano, de 0,2 pontos percentuais (p.p.), face a junho, enquanto a previsão para 2026 está 0,2 p.p. abaixo da anterior.No relatório intercalar de Perspetivas, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) salienta que "o aumento das tensões comerciais e da incerteza geopolítica será, de certa forma, compensado pelas condições de crédito mais fáceis".Entre os Estados-membros, "a expansão orçamental deverá impulsionar a atividade económica na Alemanha, mas a consolidação esperada tanto na França quanto na Itália deverá prejudicar o crescimento", perspetiva a organização.Já a inflação na zona euro deverá fixar-se em 2,1% este ano e 1,9% no próximo, segundo as projeções da OCDE, ficando assim abaixo da meta de 2% do Banco Central Europeu.