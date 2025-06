A importância de se chamar Ernesto em 25 de Novembro

Mas no meio da confusão do 25 de Novembro, houve um homem, um militar, um intelectual, que disse basta! Que colocou as cartas na mesa: não haverá nenhuma revolução comunista, mas também não será possível erradicar o Partido Comunista ou outros partidos revolucionários da esquerda do sistema político português. As suas palavras tiveram naquele momento um peso monstro, Ernesto era o autor do Documento Melo Antunes, mais tarde rebaptizado de "Documento dos Nove"; e integrava o Conselho dos Vinte, o Conselho da Revolução e o Conselho de Estado.