A liberdade começa na segurança

O calendário vira para 2026 e, com ele, abre-se um novo capítulo na forma como encaramos o mundo e, sobretudo, como o descobrimos. Viajar é cada vez menos apenas visitar. Queremos abraçar as experiências que nos enriquecem, que se alinham com os nossos valores e que, no fundo, se tornam uma extensão do nosso estilo de vida.O viajante de hoje é mais consciente, mais exigente. A digitalização e a crescente preocupação social e ambiental moldam as expectativas e impulsionam a procura por experiências autênticas, significativas e personalizadas. Quer seja uma escapadinha a destinos aqui ao lado, como Espanha, Itália e França, ou a ousadia de explorar geografias mais exóticas, desde a Tailândia ao Japão ou Brasil, a essência é a mesma: a busca por um propósito e por uma conexão mais profunda com o local.Em 2026, a arte de viajar passa por “mergulhar”. Queremos sentir o pulsar das cidades, perder-nos nas ruelas, saborear a gastronomia local que conta histórias e, acima de tudo, escutar e conhecer quem lá vive. É sobre apoiar as comunidades e deixar que o destino nos transforme, em vez de apenas o visitarmos. É uma procura por experiências autênticas, onde o “slow travel” se torna uma filosofia, permitindo uma vivência mais profunda e significativa.Há também cada vez mais quem procure a liberdade e o empoderamento das viagens a solo. Não é estar sozinho, é estar consigo, é a liberdade de construir o seu próprio ritmo, descobrir novas paixões e fomentar o autoconhecimento. É uma celebração da independência e da capacidade de se reinventar a cada novo horizonte.Numa vida acelerada, as viagens tornam-se retiros. Muitos de nós procurarão destinos que promovam o bem-estar, a tranquilidade e a desconexão digital. Outros, por sua vez, procurarão manter-se digitalmente ligados, mas geograficamente desconectados.À passagem de mais um ano, consolida-se o conceito de “nómada digital”. A fronteira entre trabalho e lazer esbateu-se, e o nómada digital encontra no mundo um escritório flexível e uma fonte inesgotável de inspiração. Viver e trabalhar em diferentes culturas, adaptar-se e aprender continuamente é um estilo de vida que veio para ficar.Seja qual for o nosso perfil de viajante, o nosso destino e a nossa experiência, em 2026, viajemos com mais intenção, mais consciência e, acima de tudo, mais confiança. Que a liberdade de explorar, de descobrir, de viver assente na segurança e na preparação. Mais do que um recurso em caso de imprevisto, um seguro de viagem é o pilar que permite desfrutar de cada experiência com total tranquilidade. Queremos que cada partida seja sinónimo de liberdade e cada regresso de memórias inesquecíveis, construídas com a certeza de que esteve sempre em segurança.Country Manager da IATI Seguros em Portugal