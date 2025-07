Bom para o Estado ou bom para o país?

Assim, com o progresso civilizacional, a sofisticação e complexificação da Economia a administração da casa real e a administração do reino foram-se diferenciando. A função - única, exclusiva - de velar pelas contas do monarca e da Sua Fazenda Pública deu lugar a outras funções assumidas pelo Estado: naturalmente, as funções de soberania e as sociais, mas também, cada fez mais, as funções, digamos, económicas, como, por exemplo, garantir baixos custos de contexto para a atividade das empresas.