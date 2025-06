Com a receita subir, a despesa não importa?

O que verdadeiramente me preocupa está à vista de todos: a gestão do dinheiro de todos nós, as escolhas que são feitas e tudo o que fica por fazer, deixa muitíssimo a desejar. Já sabemos que o ministro das Finanças vai acabar com as cativações orçamentais, esse recurso de emergência que depressa se converteu em prática permanente da atual governação. As cativações a torto e a direito vão finalmente cair do pedestal - no entanto, a praxis do OE lusitano deverá manter-se tal e qual: gastar, gastar tantas vezes mal e pouco mais.