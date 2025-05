Com mais um milhão de pessoas a produzir por que não aumenta o PIB?

Alguns dirão que estou a ver o copo meio vazio - e é mesmo verdade. Sublinho, contudo, que eu não ousaria desprezar qualquer tipo de trabalho que contribua para a nossa vida em comunidade. No entanto, julgo que talvez pudéssemos ser um pouco mais exigentes. As enormes dificuldades que enfrentamos quando somos obrigados a competir internacionalmente encontram a sua principal explicação no perfil demasiado rudimentar de uma parte substancial da nossa economia. Falta-nos massa crítica nos setores de ponta, falta-nos dimensão em indústrias com elevado valor acrescentado, temos fraca presença global nas áreas que realmente produzem riqueza para o país e para as pessoas - e que mais facilmente resistem às travagens económicas. Em vez disso, temos muito emprego flutuante e vulnerável e até estamos a importar mão-de-obra não qualificada para esses lugares.