Crise, habitação e estatísticas

No Reino Unido o número de casas vendidas a pessoas que estão a comprar habitação pela primeira vez desceu mais de 20% este ano em comparação com o ano passado. Este é o resultado da subida das taxas de juro do crédito à habitação. E a idade média destes compradores não para de subir fixando-se agora nos 32 anos. Sabe-se também que os compradores se estão a orientar para casas mais baratas em segunda mão e a precisar de obras.