Mais dinheiro no bolsos dos portugueses

Este debate tem um lado positivo: ajuda o país a familiarizar-se um pouco mais com a economia e a compreender parte dos seus mecanismos. No entanto, há um ponto que me salta à vista e, de certa forma, até impressiona. O tempo que passamos a discutir a inflação - se está a cair, se vai subir, se já parou de subir, se algum dia baixará - contrasta brutalmente com o tempo que dedicamos a pensar nas soluções que devemos pôr em prática para, por um lado, reduzir a destruição provocada pela inflação, mas também para encontrarmos as soluções capazes de robustecer de vez o país, de forma a que esta e outras tempestades globais nos afetem de forma cada vez menos aguda e dramática.