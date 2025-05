Metade do Céu

É provável que essa reorganização da máquina pública comece por custar bastante dinheiro. Vai ser preciso financiar os estudos, incluindo a comparação com as melhores práticas. Será necessário investir na requalificação das pessoas e na renovação das tecnologias, incentivar a mobilidade, indemnizar quem queira sair, etc.). É, porém, passo inevitável para a maior eficiência e eficácia da despesa pública, bem como a melhoria do papel do Estado, e, a prazo, para uma fiscalidade menos asfixiante. Neste contexto, o fundo soberano que Medina propõe pode ser um instrumento vital para financiar esse processo de transformação, desde que o saibamos alimentar, por exemplo, carreando pala ele os dividendos da CGD ou do Banco de Portugal ou as receitas das concessões da exploração do lítio ou das eólicas offshore.