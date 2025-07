Por que é justo o 15.º mês

Hoje, não apenas não há uma crise de finanças públicas, como a que atravessámos entre 2011 e 2014, como, na realidade, o Estado está a passar por uma espécie de nirvana fiscal sem precedentes. Até julho, o comportamento das receitas fiscais e das contribuições continuou a sua escalada: já houve um aumento de 9,7% das receitas face ao mesmo período do ano passado, um valor muito acima do previsto no Orçamento do Estado, que projetava um salto de 2,7%. Se o Estado ganhou com a inflação, há isenções fiscais para reformados estrangeiros e outros trabalhadores que escolhem viver em Portugal, então, parece-nos justo que as famílias possam receber um mês livre de impostos.