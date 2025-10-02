Acionista maioritário da Logoplaste pondera venda da empresa

O Conselho do Plano de Pensões dos Professores de Ontário (OTPP)está a averiguar a possibilidade de venda da fabricante portuguesa de embalagens Logoplaste, num negócio que pode rondar os 1,7 mil milhões de euros, ou 2 mil milhões de dólares, segundo fontes próximas do processo citadas pela agências Bloomberg.O fundo de pensões canadiano detém uma participação de 60% na Logoplaste e já escolheu os bancos para assessorar uma potencial venda de toda a empresa, disseram as mesmas fontes, pedindo para não serem identificadas ao discutir informações privadas. A transação poderá ser concluída já em 2026, acrescentaram, ainda que não haja garantias de que vá ser efetivada.Os acionistas minoritários Filipe de Botton — presidente e fundador da empresa — e o membro do conselho Alexandre Relvas poderão exercer a sua opção de reinvestir juntamente com qualquer novo comprador para manter a sua participação combinada de cerca de 40%, afirmaram as mesmas fontes. Os dois seguiram essa abordagem quando o Carlyle Group comprou uma participação maioritária da empresa, em 2016 e novamente quando a OTPP investiu em 2021.Na ocasião, a Logoplaste afirmou que a OTPP apoiaria a sua estratégia de investimento em inovação de produtos e sustentabilidade, além de ajudar a empresa a expandir-se geograficamente e em termos de oferta de produtos.A Carlyle investiu cerca de 660 milhões de euros na Logoplaste em 2016. Contactados pela Bloomberg, nem os representantes da Logoplaste nem os da OTPP responderam à informação.Os representantes da Logoplaste não responderam imediatamente a um e-mail solicitando comentários sobre o negócio. Um porta-voz da OTPP recusou-se a comentar.