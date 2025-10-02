DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Acionista maioritário da Logoplaste pondera venda da empresa

Negócio está avaliado em 1,7 mil milhões de euros, segundo informação avançada pela Bloomberg
Filipe de Botton, chairman da Logoplaste
Filipe de Botton, chairman da LogoplasteReprodução
O Conselho do Plano de Pensões dos Professores de Ontário (OTPP)está a averiguar a possibilidade de venda da fabricante portuguesa de embalagens Logoplaste, num negócio que pode rondar os 1,7 mil milhões de euros, ou 2 mil milhões de dólares, segundo fontes próximas do processo citadas pela agências Bloomberg.

O fundo de pensões canadiano detém uma participação de 60% na Logoplaste e já escolheu os bancos para assessorar uma potencial venda de toda a empresa, disseram as mesmas fontes, pedindo para não serem identificadas ao discutir informações privadas. A transação poderá ser concluída já em 2026, acrescentaram, ainda que não haja garantias de que vá ser efetivada.

Os acionistas minoritários Filipe de Botton — presidente e fundador da empresa — e o membro do conselho Alexandre Relvas poderão exercer a sua opção de reinvestir juntamente com qualquer novo comprador para manter a sua participação combinada de cerca de 40%, afirmaram as mesmas fontes. Os dois seguiram essa abordagem quando o Carlyle Group comprou uma participação maioritária da empresa, em 2016 e novamente quando a OTPP investiu em 2021.

Na ocasião, a Logoplaste afirmou que a OTPP apoiaria a sua estratégia de investimento em inovação de produtos e sustentabilidade, além de ajudar a empresa a expandir-se geograficamente e em termos de oferta de produtos.

A Carlyle investiu cerca de 660 milhões de euros na Logoplaste em 2016. Contactados pela Bloomberg, nem os representantes da Logoplaste nem os da OTPP responderam à informação.

Os representantes da Logoplaste não responderam imediatamente a um e-mail solicitando comentários sobre o negócio. Um porta-voz da OTPP recusou-se a comentar.

