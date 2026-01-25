Adaptar-se ou morrer. Como a alta gastronomia portuguesa está a reagir à crise na restauração?

Sentar à mesa do Boubou´s, em Lisboa, traz uma sensação de estarmos, em alguma medida, em casa. Seja pelo ambiente de um jardim descontraído, seja pela comida de conforto que temos no prato. A chef Louise Bourrat acaba de apresentar o seu novo menu, batizado de 'Raízes', numa estratégia que, embora evoque o papel de sustentáculo que uma raiz tem para uma árvore, reflete o lado mais flexível deste elemento da natureza e do seu próprio restaurante. Um pouco como diria Charles Darwin na sua Teoria da Evolução: adaptar-se ou morrer. Se a raiz de uma planta encontra forma de fazê-la sobreviver em tempos de escassez, o Boubou's mostra que ainda há como tentar contornar a crise atual na restauração.

Com mais custos e menos clientes, Louise Bourrat reduziu o seu menu degustação. Antes com opções de dez e de sete momentos, agora com o maior sendo o de sete, a 95 euros por pessoa, e um mais reduzido, de cinco momentos, a 75 euros. "Pessoas que não podem gastar 95, talvez 75 seja mais acessível. Para nós também, financeiramente. Se temos menos pratos para fazer, eu tenho uma equipa reduzida. Em termos de operação, para nós faz muito mais sentido assim, porque estamos a sofrer muita pressão", diz a chef ao DN/Dinheiro Vivo.

"Quando há 20 pratos diferentes para fazer, não importa se são 30 pessoas para jantar ou duas, temos de fazer todas as preparações. Temos de encontrar uma maneira mais inteligente", explica, sobre ajustar a operação do restaurante.

Faltam menos de duas semanas para a entrega dos prémios Mesa Marcada, nos quais Louise Bourrat e o Boubou's contam com nomeações a chef e restaurante destaque do ano. Um reconhecimento que atesta a credibilidade do trabalho desta jovem luso-francesa, que tem se deparado, desde a pandemia, com as dificuldades impostas à gastronomia.

No Boubou's, o impacto da crise económica na restauração ficou mais intenso há cerca de dois anos. "Geralmente, a partir de 1 de janeiro os fornecedores estão a alinhar os preços para o ano. O peixe está 100% mais caro em comparação com 2025", explica. "Mas é tudo, a carne, ainda mais quando trabalho com pequenos fornecedores. A gasolina fica mais cara e são eles a fazerem as entregas. Estão a assumir esse gasto", contextualiza a chef, que, no verão passado, chegou a aumentar os preços dos menus.

"Mas, no final, não é uma solução sustentável, porque o cliente não tem mais dinheiro. Com o IVA aumenta bastante, há muitos custos que nós temos que assumir", refere.