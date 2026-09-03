Angels Way investe mais 200 mil euros em quatro startups portuguesas

O Angels Way acaba de acrescentar quatro startups portuguesas à sua carteira de investimentos. Lampsy, Intuitivo, Smashpro e UpSpeech receberam 50 mil euros cada, num investimento conjunto de 200 mil euros, que eleva para 750 mil euros o capital já aplicado pelo fundo em empresas tecnológicas nacionais em fase inicial.

Com estas quatro operações, passam a ser 15 as startups apoiadas, o equivalente a 75% da meta estabelecida para o primeiro fundo: investir um milhão de euros em 20 empresas. As participadas estão atualmente avaliadas, em conjunto, em 79,5 milhões de euros, segundo os dados divulgados pelo Angels Way. Os valores relativos ao número de empresas e ao capital investido são também confirmados por informação publicada esta quinta-feira.

O modelo assenta numa comunidade de 436 pequenos investidores, que participa na identificação, análise e escolha dos projetos. Em cerca de um ano e meio, foram avaliadas 124 candidaturas e realizadas 281 reuniões de trabalho coletivo, à distância. O processo utiliza tecnologia própria baseada em blockchain.

O fundo começou a operar no início de 2025, foi lançado pela Olisipo Way e é gerido pela OW Ventures. Está sob supervisão da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e distingue-se pela participação dos investidores nas diferentes fases do processo de investimento, da identificação dos projetos ao seu acompanhamento. Este modelo já tinha sido descrito em abril de 2025 pelo Dinheiro Vivo como o primeiro fundo regulado pelo supervisor português em que os investidores participam ativamente na identificação, análise, decisão e acompanhamento das empresas.

"Este caminho valida um modelo de democratização do investimento e repensa a forma como podemos identificar e apoiar o talento e a inovação", afirma Tocha, executive partner da Olisipo Way. O responsável destaca a participação dos 436 investidores ao longo de todo o processo e considera que o modelo permite tornar o investimento em empresas numa fase inicial mais aberto à comunidade.

Da saúde à educação e ao padel

As quatro novas participadas operam em mercados distintos, embora tenham em comum uma forte componente tecnológica e ambições de internacionalização.

A Lampsy nasceu de um projeto de mestrado em Engenharia Biomédica no Instituto Superior Técnico e desenvolveu um candeeiro equipado com inteligência artificial e visão computacional destinado a detetar e registar movimentos associados a crises de epilepsia. A empresa já realizou projetos-piloto com seis hospitais públicos portugueses e um hospital alemão e tem mais de cinco mil pessoas em lista de espera, segundo os dados fornecidos pela startup. Está ainda a desenvolver o processo necessário à certificação do dispositivo na Europa e à aprovação pela FDA nos Estados Unidos. A Lampsy já tinha captado, em 2025, uma ronda de 230 mil euros liderada pela Fundação Ageas e acompanhada por investidores privados.

A Intuitivo atua na área da educação. Criada no Porto em 2021, desenvolveu uma plataforma digital que procura reduzir o tempo gasto pelos professores em tarefas administrativas relacionadas com a avaliação. A solução permite criar exercícios com apoio de inteligência artificial, fazer correções automáticas — incluindo de respostas abertas — e disponibilizar feedback individualizado aos alunos.

A plataforma conta com mais de 60 mil professores registados e ultrapassou um milhão de avaliações durante o ano letivo de 2025/26, correspondendo, de acordo com os números apresentados pela empresa, a uma poupança acumulada de cerca de 165 mil horas de trabalho. A Intuitivo venceu, em 2024, a principal competição de startups da Web Summit.

O desporto é o mercado escolhido pela Smashpro, que desenvolveu um software de gestão para clubes de padel, ténis e pickleball. A plataforma concentra num único sistema áreas como reservas, aulas, faturação, pontos de venda e gestão de stocks, recorrendo ainda a inteligência artificial para preços dinâmicos, previsão da procura e automatização de campanhas.

Já a UpSpeech aplica inteligência artificial à terapia da fala. A tecnologia analisa áudio, movimentos faciais e informação clínica para acompanhar o trabalho realizado pelos pacientes entre consultas. A empresa tem projetos-piloto em curso em Portugal e Espanha e prepara testes de maior dimensão para outubro. Portugal, Espanha e Brasil são os mercados inicialmente definidos pela startup.

A empresa está também a captar financiamento para suportar o percurso regulatório necessário à classificação da solução como dispositivo médico de Classe I nos próximos 18 a 24 meses e para financiar a expansão para Espanha e Brasil.

Apesar de atuarem em setores diferentes, Luís Filipe Gutman, managing partner da OW Ventures, considera que as quatro empresas correspondem ao perfil procurado pelo fundo. "A nossa tese de investimento não se limita a um setor específico, procuramos padrões de excelência que atravessam indústrias", afirma, destacando os fundamentos de produto, capacidade de execução e potencial de crescimento internacional das novas participadas.

Com 15 investimentos concluídos, faltam agora cinco startups para o Angels Way atingir a meta estabelecida para o primeiro fundo, o que corresponde a mais 250 mil euros de investimento caso se mantenha o valor fixo de 50 mil euros por empresa.