Economia

Açores batem recorde de passageiros desembarcados em aeroportos pelo quarto ano consecutivo

Em 2024 a região contabilizou 2.315.096 passageiros desembarcados por via aérea e em 2025 esse número subiu para 2.374.585 passageiros.
Ponta Delgada, Açores
Os Açores bateram o recorde de passageiros desembarcados em aeroportos em 2025, com mais de 2,3 milhões de passageiros, um acréscimo de 2,6% face 2024, segundo dados divulgados esta sexta-feira, 9, pelo Serviço Regional de Estatística (SREA).

“Em 2025, desembarcaram mais de 2,3 milhões de passageiros nos aeroportos dos Açores, verificando‑se um acréscimo anual homólogo de 2,6%, o que representou um desembarque de mais 59.490 passageiros face ao ano anterior”, lê-se no relatório sobre o movimento de passageiros aéreos do SREA.

Segundo os dados do SREA, em 2024 a região contabilizou 2.315.096 passageiros desembarcados por via aérea e em 2025 esse número subiu para 2.374.585 passageiros.

É o quarto ano consecutivo em que o número de passageiros desembarcados em aeroportos na região supera os valores mais altos anteriormente registados.

Já em 2022 e 2023, a região tinha atingido valores recorde no transporte aéreo, com 1,8 e 2,1 milhões de desembarques, respetivamente.

De acordo com o SREA, o acréscimo registado no ano de 2025 resultou principalmente das subidas homólogas nos passageiros provenientes de voos interilhas, que registaram um acréscimo de 4,5%, e de voos territoriais (continente e Madeira), que registaram um aumento de 1,7%.

Em contrapartida, o número de passageiros desembarcados em voos internacionais em 2025 baixou 0,6% face ao registado em 2024.

Depois de três meses de descidas homólogas consecutivas (entre setembro e novembro), os Açores voltaram a verificar uma subida em dezembro, com 127.880 passageiros desembarcados, mais 0,5% do que em igual período em 2024.

Dos perto de 128 mil passageiros desembarcados em dezembro, 63.050 (49,3%) eram provenientes de voos territoriais e 53.806 (42,1%) de voos interilhas. De voos do estrangeiro desembarcaram 11.024 passageiros (8,6%).

Nos voos do continente e da Madeira registou-se uma subida homóloga de 2% e nos voos interilhas de 2,7%, enquanto nos voos internacionais houve um decréscimo de 15,1%.

Das nove ilhas dos Açores, apenas duas apresentaram uma quebra no desembarque de passageiros em dezembro: Flores (-9,4%) e Santa Maria (-3,8%).

Com um crescimento homólogo de 7,3%, o Faial foi a ilha que mais subiu neste mês, seguindo-se Graciosa (4,3%), São Jorge (3,6%), Pico (1%), Terceira (0,7%) e São Miguel (0,1%).

A ilha do Corvo registou o mesmo número de passageiros desembarcados do que em dezembro de 2024.

Com 74.451 passageiros, a ilha de São Miguel, a maior do arquipélago, concentrou 58,2% do total de desembarques nos aeroportos dos Açores, em dezembro, seguindo-se a Terceira, com 30.860 (24,1%), o Faial, com 7.173 (5,6%), e o Pico, com 5.013 (3,9%).

Olhando para o ano de 2025, todas as ilhas registaram uma subida homóloga no número de passageiros desembarcados por via aérea, com exceção de Santa Maria, que baixou 0,6%.

O Pico foi a ilha que mais cresceu (5,6%), seguindo-se Graciosa (5,1%), Corvo (4,9%), São Jorge (4,9%), Faial (4,6%) e Flores (4,5%).

As duas ilhas mais populosas do arquipélago, São Miguel e Terceira, apresentaram as menores subidas homólogas, com 2,2 e 2,1%, respetivamente.

Quanto ao número de passageiros embarcados nos aeroportos da região, atingiu os 122.989 no mês de dezembro, mais 1,9% do que no mesmo mês em 2024.

Nos voos territoriais embarcaram 59.650 passageiros (mais 3,4%), nos voos interilhas 53.956 (mais 3,2%) e nos voos internacionais 9.383 (menos 12,7%).

No total, embarcaram 2.376.182 passageiros nos aeroportos dos Açores em 2025, mais 59.639 do que em 2024.

