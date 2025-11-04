Arrendar casa em Portugal ficou 5,7% mais caro em outubro

Os preços das casas para arrendar em Portugal aumentaram 5,7% em outubro, em comparação com o mesmo mês do ano anterior, de acordo com o índice de preços do idealista, revelado esta terça-feira, 4 de novembro. O custo médio do arrendamento foi de 17 euros por metro quadrado (euros/m²) no final de outubro. Este aumento é observado em todas as capitais de distrito e regiões autónomas, com variações significativas. As maiores subidas foram registadas em Viana do Castelo (21,9%), Faro (19,6%), Santarém (14,8%) e Viseu (14,4%).Lisboa continua a ser a cidade mais cara para arrendar, com 22,8 euros/m², seguida pelo Porto (18,3 euros/m²) e Faro (15,8 euros/m²). As cidades mais económicas para arrendar são Viseu (8 euros/m²), Vila Real (7,5 euros/m²) e Castelo Branco (7,5 euros/m²). No que diz respeito aos distritos, Beja registou o maior aumento, com 22,1%, seguido pela Guarda (21,5%) e Castelo Branco (17,5%). Os preços subiram em todos os 20 distritos analisados, com Lisboa a liderar o ranking de áreas mais caras para arrendar, com 20,9 euros/m².As regiões também acompanharam a tendência de aumento, com o Alentejo a registar a maior variação anual (16,1%). A Área Metropolitana de Lisboa permanece como a região com os preços mais altos, a 20,2 euros/m². O Centro e os Açores apresentam preços mais acessíveis, com 10,3 euros/m² e 10,2 euros/m², respetivamente..Preços de arrendamento e venda em Portugal tornam a aumentar em outubro