Cabaz alimentar já subiu 7% desde o início do ano

O cabaz essencial de 63 produtos subiu 1,57 euros na semana passada, até aos 259,52 euros. Trata-se de mais um recorde, ainda que o aumento fique abaixo do observado na semana passada (quase três euros).

Os cálculos são da Deco Proteste e indicam que, entre os dias 8 e 15 de abril, os maiores aumentos dizem respeito ao pão de forma (12% para 2,62 euros), as cebolas (11% para 1,43 euros/kg) e a alface frisada (8% para 2,59 euros).

Desde o início de 2026, o valor subiu 7,32% e ficou 17,69 euros acima do observado no encerramento do ano passado. Face ao registado há exatamente um ano, houve um acréscimo de 9,56% para 22,65 euros.

Recorde-se que os preços dispararam desde o início da guerra no Médio Oriente, que fez disparar o preço dos combustíveis e, por consequência, os custos das empresas que transportam mercadorias.